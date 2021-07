Migranti: Ocean Viking sbarca a Augusta, hanno vinto le Ong, il governo ha ceduto (Di venerdì 9 luglio 2021) È Augusta, nel Siracusano, il porto sicuro assegnato all'Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione 572 Migranti, tra cui molte donne e minori. Le pressioni della Ong hanmno fatto effetto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) È, nel Siracusano, il porto sicuro assegnato all'. A bordo dell'imbarcazione 572, tra cui molte donne e minori. Le pressioni della Ong hanmno fatto effetto L'articolo proviene da Firenze Post.

