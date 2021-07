Migranti | è sbarcata ad Augusta la nave Ocean Viking | a bordo 572 persone soccorse dalla ong Sos Méditerranée

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ai 572della– ladi Sos– è stato assegnato un porto sicuro: è quello di, nel siracusano. Laè entrata ieri sera 8 luglio in acque italiane, è ha ormeggiato intorno alle 10 di questa mattina 9 luglio. La decisione è stata presa dal governo italiano dopo che laaveva visto rifiutate cinque richieste di Pos (Place of safety, il sito sicuro dove attraccare) inviate alle autorità marittime. Dopo giorni di incertezza, per isi ...