Migranti, alla Ocean Viking assegnato il porto di Augusta (Di venerdì 9 luglio 2021) È stato assegnato il porto alla Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée che a bordo ha 572 Migranti, salvati in diversi interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia. La nave andrà ad Augusta, in Sicilia, dove arriverà nelle prossime ore.

Avvenire_Nei : Migranti. Ocean Viking: scorte di cibo alla fine, subito un porto per i 572 a bordo - UNICEF_Italia : Siamo lieti per l'assegnazione di un porto sicuro alla nave #OceanViking con 572 migranti a bordo - tra cui 183 min… - SkyTG24 : Migranti, alla Ocean Viking assegnato il porto di Augusta - Nino18865453 : RT @UNICEF_Italia: Siamo lieti per l'assegnazione di un porto sicuro alla nave #OceanViking con 572 migranti a bordo - tra cui 183 minori -… - Andrea_Iacomini : Siamo lieti per l'assegnazione di un porto sicuro alla nave #OceanViking con 572 migranti a bordo - tra cui 183 min… -