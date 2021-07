Mick Jagger viola la quarantena per la semifinale dell’Inghilterra a Euro 2020: rischia una multa (Di venerdì 9 luglio 2021) Mick Jagger viola la quarantena e si presenta al Wembley Stadium per la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. È quanto riportato dall’edizione online del Daily Mail, il quotidiano britannico, nelle ultime ore. Il frontman dei Rolling Stones avrebbe violato le disposizioni di Boris Johnson sugli arrivi dai Paesi della zona Amber, che corrisponde alle nostre zone arancioni, che impongono l’isolamento di 10 giorni e un doppio test PCR per scongiurare la circolazione di persone contagiate all’interno del Regno Unito. Il Regno Unito, del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)lae si presenta al Wembley Stadium per laditra Inghilterra e Danimarca. È quanto riportato dall’edizione online del Daily Mail, il quotidiano britannico, nelle ultime ore. Il frontman dei Rolling Stones avrebbeto le disposizioni di Boris Johnson sugli arrivi dai Paesi della zona Amber, che corrisponde alle nostre zone arancioni, che impongono l’isolamento di 10 giorni e un doppio test PCR per scongiurare la circolazione di persone contagiate all’interno del Regno Unito. Il Regno Unito, del ...

