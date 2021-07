Meteo Roma | previsioni per il weekend

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sabato tempo stabile sulla Capitale con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che poi al pomeriggio. Nessuna variazione durante le ore serali e notturne. Temperature comprese tra +19°C e +35°C. Domenica l’anticiclone porta condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione durante le ore serali e notturne. Temperature comprese tra +19°C e +35°C.Lazio:per ilSabato al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sui settori interni. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con ...

Previsioni. Situazione in Italia Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Italiano! Dopo il transito della saccatura atlantica nella giornata di ieri, le condizioni sono in ......ma sempre contento asciutto sereno sugli altri settori in serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni le previsioni del tempo sono a cura del centro...