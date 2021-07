Meteo, cambia tutto nei prossimi giorni. Caldo, afa, temporali: le previsioni sull’Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) Un maledetto Caldo, di quelli che non eravamo più tanto abituati a sentire. E per i prossimi due giorni sarà ancora così. Il Caldo africano che tra ieri e oggi ha travolto soprattutto il Centro-Sud (mentre il Nord ha fatto i conti con una improvvisa ondata di maltempo, con piogge e grandinate) è di nuovo in arrivo nel finesettimana. Tuttavia c’è una speranza: l’inizio della nuova settimana. Ma andiamo con ordine. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo.com, nel weekend il maltempo che ha colpito ieri il Nord è destinato ad attenuarsi, così come il fortissimo Caldo al Sud. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Un maledetto, di quelli che non eravamo più tanto abituati a sentire. E per iduesarà ancora così. Ilafricano che tra ieri e oggi ha travolto sopratil Centro-Sud (mentre il Nord ha fatto i conti con una improvvisa ondata di maltempo, con piogge e grandinate) è di nuovo in arrivo nel finesettimana. Tuttavia c’è una speranza: l’inizio della nuova settimana. Ma andiamo con ordine. Come spiegano gli esperti di 3b.com, nel weekend il maltempo che ha colpito ieri il Nord è destinato ad attenuarsi, così come il fortissimoal Sud. ...

Advertising

CosenzaChannel : Weekend caldo e soleggiato, ma dalla settimana prossima un vortice di temporali ferirà l'estate. Previsioni meteo p… - spinellibarrile : @sabrinatural @GuidoCrosetto Che non interessi alle persone nì, anzi ho evidenze che mi dicono il contrario (per qu… - infoitinterno : Previsioni Meteo, tra 14 e 21 Luglio cambia tutto: più fresco e temporali anche al Centro Sud - lisaquac81 : Oh, comunque, appena prendo appuntamento con un essere di genere maschile e inizio mentamente a preparare..l'outfit… - InvictusNon : VARIANTE DELTA: chi è già VACCINATO RISCHIA di AMMALARSI? Quali VACCINI proteggono MEGLIO? Tutte le RISPOSTE »… -