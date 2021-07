Mercedesz Henger | si riavvicina alla madre?

Advertising

IsaeChia : Mercedesz Henger rivela se si è riavvicinata a sua madre Eva dopo la fine della storia con Lucas Peracchi #isola… - infoitcultura : Mercedesz Henger: cosa non ha mai detto su mamma Eva e l'ex Lucas - infoitcultura : Mercedesz Henger rivela se dopo Peracchi ha fatto pace con la madre - zazoomblog : Mercedesz Henger dopo l’addio a Lucas Peracchi sto cercando di affrontarla - #Mercedesz #Henger #l’addio #Lucas - LadyNews_ : #MercedeszHenger sull'addio a #LucasPeracchi: 'Sto cercando di affrontarla nel modo migliore' -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz Henger

Il Sussidiario.net

Quella trae Lucas Peracchi è stata una storia importante che, però, è finita. Dopo vari alti e bassi, la coppia si è detta ufficialmente addio e oggi, in un'intervista rilasciata al settimanale ...è tornata a parlare della fine della sua storia d'amore con il personal trainer ed ex tronista Lucas ...Infine, sempre riferendosi a Eva, ha aggiunto: “Ci somigliamo nella cocciutaggine, mentre siamo diverse nel modo in cui ci rapportiamo con le persone“ E ancora:. Lucas, quello che penso sia l’amore, a ...Mercedesz Henger si abbandona ad una struggente confessione: ecco cosa non ha mai detto su sua madre Eva e sull’ex fidanzato Lucas Peracchi. La bellissima Mercedesz Henger, figlia di Eva, fa alcune st ...