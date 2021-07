Mercato Milan – Di Marzio: “Contatti con Pezzella come vice Theo” (Di venerdì 9 luglio 2021) Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Mercato del Milan. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) Gianluca Di, all'interno di 'CalcioL'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti suldel. Le dichiarazioni

AntoVitiello : #Daramy (19) nome ancora valido per l'attacco, i contatti tra #Milan e gli agenti dell'esterno del #Copenhagen sono… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - AntoVitiello : Come sottolineato nei giorni scorsi, importante la riduzione dell'ingaggio da parte di #Tonali, pur di rimanere al… - Frances13758250 : RT @cmdotcom: #Milan, offerto #Isco: la prima richiesta per l’ingaggio è fuori mercato - evivanco7 : RT @cmdotcom: #Milan, offerto #Isco: la prima richiesta per l’ingaggio è fuori mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Inter, derby col Milan per Coutinho 1 Il Barcellona deve fare i conti con alcuni problemi finanziari e in questa sessione di mercato sarà costretto a decurtare il proprio monte ingaggi. Philippe Coutinho è uno degli indiziati ...e Milan , ...

Milan, offerto Isco: la prima richiesta per l'ingaggio è fuori mercato Ecco perché il Milan non vuole sbagliare la scelta su chi raccoglierà il testimone di Hakan ... si valutano le opportunità che può offrire il mercato senza fretta. Una delle ultime in ordine di tempo è ...

Mercato Milan – Luis Alberto-Lazio, è caos. Arma Romagnoli per il Diavolo? Pianeta Milan Milan, offerta al Real Madrid per Isco: si discute sull’ingaggio Isco al Milan – Maldini e Massara sono sempre alla ricerca di quel giocatore in grado di occupare il posto lasciato vuoto da Calhanoglu. Proprio per questo gli uomini mercato rossoneri continuano a ...

Niente sconti per Ciurria: il Pordenone per ora resiste alle proposte del Monza PORDENONE. Il Monza non molla la presa per Patrick Ciurria (classe 1995). La coppia Berlusconi-Galliani punta ancora l’attaccante del Pordenone, già vicino al biancorosso in questa sessione di mercato ...

