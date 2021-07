Meloni | «Sulla giustizia la montagna ha partorito un topolino Compromesso al ribasso Era ovvio»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Riforma poco coraggiosa. Unal. Così Giorgiasul via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dellapenale. “Lahaun”, dice da Rapallo. Nel corso dell’intervista con Mario Giordano sul suo ultimo libro. “Purtroppo è inevitabile. Quando hai una maggioranza così ampia. Mettere insieme un partito come Forza Italia e un partito come il Movimento 5Sstelle. Èche alla fine devi trovare unal. E i compromessi hanno il limite di non ...