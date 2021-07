Meloni dalla parte dei padroni | blocco dei licenziamenti? No | aiuti alle imprese'

(Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, è in perenne campagna elettorale e dice di essere "del popolo". Quando però si tratta di scegliere se preferire il popolo dei lavoratori o gli ...

Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, è in perenne campagna elettorale e dice di essere "parte del popolo". Quando però si tratta di scegliere se preferire il popolo dei lavoratori o gli ......con il Green Pass o dopo essersi sottoposti al tampone Covid nel camper allestito fuorisede ... la presidente di Fratelli d'Italia Giorgiae gli interventi in videocollegamento dell'ex...L'estremista di destra che dice di rappresentare il 'popolo' contro le élites alla fine non si schiera con i lavoratori ...2' di lettura Ancona 09/07/2021 - Mangialardi: “Un disastro annunciato a danno delle imprese e del territorio. Acquaroli la smetta di rispondere alla Meloni anziché ai marchigiani” “Forse Acquaroli pe ...