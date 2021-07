Meloni: "Contraria alla legge Zan. La sinistra usa i gay come scudi umani" (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sono Contraria alla legge Zan per motivi che nulla hanno a che fare con l’omofobia, qua non c’è nessuna fobia, è una questione razionale, si possono avere idee diverse sui contenuti di una legge”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha parlato della battaglia in parlamento sul ddl Zan in un’ intervista al quotidiano La Stampa. Secondo la parlamentare, è la sinistra a “fare battaglia politica sulla pelle di gay e lesbiche, usando i più fragili come scudi umani per fare altro”. Ed entrando nel merito del testo del ddl, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “SonoZan per motivi che nulla hanno a che fare con l’omofobia, qua non c’è nessuna fobia, è una questione razionale, si possono avere idee diverse sui contenuti di una”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ha parlato della battaglia in parlamento sul ddl Zan in un’ intervista al quotidiano La Stampa. Secondo la parlamentare, è laa “fare battaglia politica sulla pelle di gay e lesbiche, usando i più fragiliper fare altro”. Ed entrando nel merito del testo del ddl, ...

eughen61 : Ma io dico, come c@@@o si può votare una che dice certe scempiaggini! Meloni: 'Contraria alla legge Zan. La sinist… - HuffPostItalia : Meloni: 'Contraria alla legge Zan. La sinistra usa i gay come scudi umani' - Mirandola59 : RT @utini19: La Meloni è contraria al fatto che nella scuola si parli di omosessualità, lei preferisce che in quel contesto crescano liberi… - ringetto65 : RT @utini19: La Meloni è contraria al fatto che nella scuola si parli di omosessualità, lei preferisce che in quel contesto crescano liberi… - nexoslaika : RT @utini19: La Meloni è contraria al fatto che nella scuola si parli di omosessualità, lei preferisce che in quel contesto crescano liberi… -