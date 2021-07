Meloni ai giovani di Confindustria: «L’Ue non ci dica come cucinare, si occupi di politica estera» (Di venerdì 9 luglio 2021) “Oggi abbiamo il paradosso di una Ue con moneta unica, con il costo del denaro che cambia però da nazione a nazione”. Giorgia Meloni, ospite di Confindustria giovani a Genova, torna a puntare i piedi con Bruxelles. “Il modello federale, quello di coloro che parlano di accentrare in alto, non credo sia il modello. Il modello deve essere quello basato sul principio di sussidiarietà. Non si occupi Bruxelles di quello che può fare Roma. La Ue non ci dica come si deve cucinare. Ma invece si occupi di politica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Oggi abbiamo il paradosso di una Ue con moneta unica, con il costo del denaro che cambia però da nazione a nazione”. Giorgia, ospite dia Genova, torna a puntare i piedi con Bruxelles. “Il modello federale, quello di coloro che parlano di accentrare in alto, non credo sia il modello. Il modello deve essere quello basato sul principio di sussidiarietà. Non siBruxelles di quello che può fare Roma. La Ue non cisi deve. Ma invece sidi...

