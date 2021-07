Mediaset pronta a far causa a Pardo | il motivo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ha del clamoroso la notizia che riguarda Pierluigi. Da poco, infatti, il volto noto della tv calcistica ha annunciato il suo ritorno a. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di firmare un contratto anche con DAZN. I vertici dinon l’hanno presa bene e sono disposti a muovereverso di lui. Si legge nella nota: “A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte,agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi”. “Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi ...

"A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte,agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo", affermain una nota. "...'Nonostante gli impegni assunti - scrive- , confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportivail 2 luglio 2021, il conduttore è ...Con una nota ufficiale, Mediaset ha annunciato di essere pronta ad un’azione legale contro Pierluigi Pardo. Il comunicato Mediaset ha annunciato in una nota ufficiale di essere pronta ad un’azione leg ...Mediaset è pronta a intraprendere azioni legali contro Pierluigi Pardo. Secondo quanto sostiene l’azienda, in un comunicato diffuso in queste ore, il telecronista sarebbe legato a Mediaset da un contr ...