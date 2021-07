MEDIASET PORTA PIERLUIGI PARDO IN TRIBUNALE | GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESCLUSIVA!

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 9 luglio 2021) Annunciato in esclusivada Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti della stagione 2021-2022,24 ore dopo è stato annunciato anche tra i volti di Dazn. Cosa sta succedendo? Sconcerto daviolazione da parte didella clausola di esclusiva e, salvo colpi di scena ovvero che non è nella squadra di Dazn, si va in. A seguito didelle intese di collaborazione esclusiva raggiunge,agirà in tutte le sedi competenti nei confronti ...