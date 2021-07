Mediaset in causa contro Pierluigi Pardo: avrebbe violato un accordo esclusivo (Di venerdì 9 luglio 2021) Pierluigi Pardo, amato telecronista sportivo, è stato tirato in causa da Mediaset per via di un inadempimento nei confronti di un accordo esclusivo. Secondo il contratto, Pierluigi avrebbe dovuto comparire solo nei programmi della rete ammiraglia. Le ultime notizie riportate, però, descrivono una situazione del tutto diversa. Pare che Pierluigi Pardo, legato a Mediaset per i prossimi tre anni, dovesse esser presente nella diretta streaming della piattaforma Dazn. Il suo nome, infatti, è stato annunciato ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 luglio 2021), amato telecronista sportivo, è stato tirato indaper via di un inadempimento nei confronti di un. Secondo il contratto,dovuto comparire solo nei programmi della rete ammiraglia. Le ultime notizie riportate, però, descrivono una situazione del tutto diversa. Pare che, legato aper i prossimi tre anni, dovesse esser presente nella diretta streaming della piattaforma Dazn. Il suo nome, infatti, è stato annunciato ...

