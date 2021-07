Maxischermo all’Olimpico per la finale degli Europei 2021, ecco cosa è stato deciso per Italia-Inghilterra a Roma (Di venerdì 9 luglio 2021) La finale degli Europei tra Inghilterra e Italia si avvicina, il conto alla rovescia è già partito, eppure ancora non c’è nessuna decisione ufficiale sull’installazione o meno di un Maxischermo allo Stadio Olimpico della Capitale. L’idea era nata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che avrebbe voluto riaprire lo Stadio per accogliere i tifosi e vedere insieme l’attesissima partita degli azzurri. A patto che tutto avvenga in totale sicurezza per arginare la diffusione del virus, per scongiurare situazioni rischiose proprio ora che in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Latrasi avvicina, il conto alla rovescia è già partito, eppure ancora non c’è nessuna decisione ufficiale sull’installazione o meno di unallo Stadio Olimpico della Capitale. L’idea era nata dalla sindaca di, Virginia Raggi, che avrebbe voluto riaprire lo Stadio per accogliere i tifosi e vedere insieme l’attesissima partitaazzurri. A patto che tutto avvenga in totale sicurezza per arginare la diffusione del virus, per scongiurare situazioni rischiose proprio ora che in ...

