"Matteo stellare, il punto più alto del rinascimento italiano" (Di venerdì 9 luglio 2021) Tennis, Berrettini stellare in semifinale a Wimbledon. L'analisi del vicedirettore della Gazzetta Gianni Valenti, in studio con Antonino Morici. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) Tennis, Berrettiniin semifinale a Wimbledon. L'analisi del vicedirettore della Gazzetta Gianni Valenti, in studio con Antonino Morici.

picco_matteo : @liberalunicorno non so non mi sta piacendo troppo a livello di spettacolo, ma qui l'importante è che vinca, l'altr… - LEOPOLDOMIRAND2 : @lorenzofares Lorenzo quello che temevo!! Auger !!speriamo in un Matteo stellare!!! -