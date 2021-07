Matteo Renzi risponde a Chiara Ferragni in tv: ‘modo sguaiato, qualunquista e cialtrone che i politici fanno schifo’ (Di venerdì 9 luglio 2021) Da qualche giorno sta andando in scena un inedito botta e risposta tra Matteo Renzi e Chiara Ferragni. L’ex premier e leader di Italia Viva non ha infatti gradito alcune affermazioni dell’influencer, facendo così alzare un enorme polverone sulla vicenda. Ma cosa sarà successo stavolta? LEGGI ANCHE: — Matteo Renzi e i messaggi privati su WhatsApp con Chiara Ferragni: cosa svela il politico e cosa si sono detti Matteo Renzi e Chiara Ferragni sono da qualche giorno al centro di un ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 luglio 2021) Da qualche giorno sta andando in scena un inedito botta e risposta tra. L’ex premier e leader di Italia Viva non ha infatti gradito alcune affermazioni dell’influencer, facendo così alzare un enorme polverone sulla vicenda. Ma cosa sarà successo stavolta? LEGGI ANCHE: —e i messaggi privati su WhatsApp con: cosa svela il politico e cosa si sono dettisono da qualche giorno al centro di un ...

Advertising

Fedez : Effettivamente in questi anni Matteo Renzi ha avuto grandi difficoltà ad andare in televisione e trovare spazi in c… - matteorenzi : I rapporti tra Conte e Trump e la strana vicenda dei servizi segreti italiani. Un’anticipazione di #ControCorrente… - matteorenzi : Parlando con @DeAngelis_tw di @HuffPostItalia, gli ho detto che sul #DdlZan interverrò io martedì pomeriggio in aul… - zazoomblog : Matteo Renzi attacca i Ferragnez in diretta tv. Poi fa una rivelazione: «Ecco cosa ci siamo scritti in privato» -… - Meadmandedeg : RT @matteorenzi: Parlando con @DeAngelis_tw di @HuffPostItalia, gli ho detto che sul #DdlZan interverrò io martedì pomeriggio in aula: sono… -