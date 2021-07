Matteo Renzi attacca i Ferragnez in diretta tv. Poi fa una rivelazione: «Ecco cosa ci siamo scritti in privato» (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ex premier Matteo Renzi punzecchia i Ferragnez in diretta tv e fa alcune rivelazioni. L'influencer più famosa d'Italia e non solo, si è scagliata contro quei politici che stanno ostacolando il DDL Zan o ne chiedono la modifica. L'atteggiamento di Chiara Ferragni ha indispettito Renzi che sulla sua pagina Facebook ufficiale ha scritto: «Da una come lei mi aspettavo qualcosa di più di una frasina banale e qualunquista. Sono pronto a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole. Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ex premierpunzecchia iintv e fa alcune rivelazioni. L'influencer più famosa d'Italia e non solo, si è scagliata contro quei politici che stanno ostacolando il DDL Zan o ne chiedono la modifica. L'atteggiamento di Chiara Ferragni ha indispettitoche sulla sua pagina Facebook ufficiale ha scritto: «Da una come lei mi aspettavo qualdi più di una frasina banale e qualunquista. Sono pronto a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole. Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie ...

Advertising

Fedez : Effettivamente in questi anni Matteo Renzi ha avuto grandi difficoltà ad andare in televisione e trovare spazi in c… - matteorenzi : I rapporti tra Conte e Trump e la strana vicenda dei servizi segreti italiani. Un’anticipazione di #ControCorrente… - matteorenzi : Parlando con @DeAngelis_tw di @HuffPostItalia, gli ho detto che sul #DdlZan interverrò io martedì pomeriggio in aul… - mayehmproject : RT @parcesepulto: DDL Zan, ne parliamo oggi con Matteo Renzi e il cane gonfio che beve la birra. - warsteiner_SF : RT @IshtarVivace: Mario Draghi ci sta salvando dal disastro di 3 anni di non governo. E lo sta facendo grazie a Matteo Renzi. Fine. -