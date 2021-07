Matteo Berrettini ha fatto la storia: è il primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) London calling. Domenica gli occhi dei tifosi italiani si sposteranno in Inghilterra. E non solo per la Nazionale di calcio impegnata – contro i padroni di casa – nella finale di Campionati Europei. Perché mentre l’attenzione mediatica si è concentrata completamente sulle ultime notizie da Coverciano, a Londra c’è un altro nostro connazionale che ha fatto la storia: Matteo Berrettini, infatti, ha conquistato la finale di Wimbledon, il penultimo torneo del Grande Slam di Tennis dell’anno. Berrettini in finale a Wimbledon, è ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) London calling. Domenica gli occhi dei tifosi italiani si sposteranno in Inghilterra. E non solo per la Nazionale di calcio impegnata – contro i padroni di casa – nelladi Campionati Europei. Perché mentre l’attenzione mediatica si è concentrata completamente sulle ultime notizie da Coverciano, a Londra c’è un altro nostro connazionale che hala, infatti, ha conquistato ladi, il penultimo torneo del Grande Slam di Tennis dell’anno.in, è ...

Advertising

FBiasin : Alle 14.30 #Berrettini prova a diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale di #Wimbledon. Insomm… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - virginiaraggi : Straordinario Matteo #Berrettini! Dopo 61 anni un italiano torna in semifinale a #Wimbledon! @Roma è orgogliosa di te! - aletar : RT @pietroraffa: ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano di sempre a raggiungere la finale di #Wimbledon Grandissimo! - PjParo : RT @WeAreTennisITA: SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chiama… -