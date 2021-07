Matteo Berrettini entra nella storia del tennis azzurro. Il 25enne romano è il primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini è il primo finalista di Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il 25enne tennista romano, numero 9 del ranking e settima testa di serie, ha sconfitto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, n.18 Atp e 14 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7(3) 6-4, maturato in due ore e 39 minuti di gioco. Per il titolo, l’azzurro sfiderà il vincente dell’altra semifinale, che vedrà opposto il numero 1 del mondo e del tabellone, il serbo Novak Djokovic, al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021)è ilfinalista di, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Ilta, numero 9 del ranking e settima testa di serie, ha sconfitto in semiil polacco Hubert Hurkacz, n.18 Atp e 14 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7(3) 6-4, maturato in due ore e 39 minuti di gioco. Per il titolo, l’sfiderà il vincente dell’altra semi, che vedrà opposto il numero 1 del mondo e del tabellone, il serbo Novak Djokovic, al ...

