Matteo Berrettini, chi è la bellissima fidanzata del campione di tennis – FOTO (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini, chi è la bellissima fidanzata del campione. Il tennista romano si giocherà venerdì lo storico accesso alla finale di Wimbledon Nella giornata di ieri Matteo Berrettini ha compiuto una delle più grandi imprese del tennis italiano. Dal 1960 non c’era un italiano in semifinale a Wimbledon (l’unica volta ci riuscì Nicola Pietrangeli) e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 luglio 2021), chi è ladel. Ilta romano si giocherà venerdì lo storico accesso alla finale di Wimbledon Nella giornata di ieriha compiuto una delle più grandi imprese delitaliano. Dal 1960 non c’era un italiano in semifinale a Wimbledon (l’unica volta ci riuscì Nicola Pietrangeli) e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - virginiaraggi : Straordinario Matteo #Berrettini! Dopo 61 anni un italiano torna in semifinale a #Wimbledon! @Roma è orgogliosa di te! - pietro99_98 : RT @Eurosport_IT: ?? Ci sembra giusto regalarvi un wallpaper di Matteo Berrettini! ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Berrettini https:/… - infoitsport : Diretta Berrettini Hurkacz/ Wimbledon 2021 streaming video tv: semifinale per Matteo -