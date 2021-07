Massoneria | Cecchi Paone | “Sono maestro di terzo grado e la mia famiglia ruppe con Gelli” L’intervista su FQ MillenniuM in edicola

(Di venerdì 9 luglio 2021) C’è chi fatica a fare un solo coming out. Alessandro– 60 anni il 16 settembre, giornalista e personaggio televisivo strafamoso, professore universitario e tanto altro – ne ha affrontati due in un biennio. L’occasione più nota risale al 2004, quando ha reso pubblica, con orgoglio, la sua omosessualità. Nel 2005 ha esibito, altrettanto orgogliosamente, l’appartenenza al Grande Oriente d’Italia (Goi), la principale obbedienza dellaitaliana. È il tema della lunga intervista cheha rilasciato a FQ, il mensile diretto da Peter Gomez, nel nuovo ...

A MillenniuMLive parliamo di massoneria, il tema di copertina del numero di luglio, in edicola da sabato 10 luglio. Marco Brando intervista Alessandro Cecchi Paone, maestro di terzo grado, iscritto orgogliosamente al Grande Oriente d'Italia. Intervistato da La Zanzara nel 2015, Alessandro Cecchi Paone non utilizzò il guanto di seta per rispondere a chi sostiene che l'operazione ddl Zan sia un'operazione con finalità anticattolica ispirata dalla massoneria.