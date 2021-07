Masantonio Sezione Scomparsi verso il gran finale tra sentimenti e scontri: anticipazioni 9 e 16 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Siamo ormai al giro di boa di Masantonio Sezione Scomparsi. La fiction con Alessandro Preziosi continua ad andare avanti tra polemiche e bassi ascolti mentre il finale si avvicina a grandi passi. La prossima puntata, quella in onda il 16 luglio, sarà la penultima di questa prima stagione e sarà a quel punto che conosceremo un altro lato di Elio che, per via dell’amore che prova per la nipote, decide di occuparsi di un caso di un ragazzo pieno di problemi che però era cambiato grazie alla sua fidanzata, Fatima. Forse quel cambiamento che tutti avevano visto non era reale o c’è altro che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Siamo ormai al giro di boa di. La fiction con Alessandro Preziosi continua ad andare avanti tra polemiche e bassi ascolti mentre ilsi avvicina adi passi. La prossima puntata, quella in onda il 16, sarà la penultima di questa prima stagione e sarà a quel punto che conosceremo un altro lato di Elio che, per via dell’amore che prova per la nipote, decide di occuparsi di un caso di un ragazzo pieno di problemi che però era cambiato grazie alla sua fidanzata, Fatima. Forse quel cambiamento che tutti avevano visto non era reale o c’è altro che ...

