Masantonio Sezione Scomparsi | stasera 9 luglio in tv | anticipazioni e trama episodi | cast | quante puntate sono | replica e streaming | location

(Di venerdì 9 luglio 2021) Torna puntuale su Canale 5 in prima serata l’appuntamento con la fiction con Alessandro Preziosi,. Si tratta di una miniserie composta da 10e diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati, prodotta da Cattleya in collaborazione con RTI.in tv:Elioè un investigatore con alle spalle un passato misterioso e ora alla guida di una piccola task force per ...

Advertising

CorriereCitta : #Masantonio Sezione Scomparsi, stasera #9luglio in tv: anticipazioni e trama episodi, cast, quante puntate sono, re… - tuttotv_info : #Masantonio - #SezioneScomparsi, anticipazioni della puntata di stasera > - MusicStarStaff : CS_Masantonio – Sezione scomparsi |su Canale 5, nuovo appuntamento con la serie che vede protagonista Alessandro Pr… - WinchesterDea20 : Vient de regarder Masantonio - Sezione Scomparsi S01E10 avec @betaseries - WinchesterDea20 : Vient de regarder Masantonio - Sezione Scomparsi S01E09 avec @betaseries -

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio Sezione

Davide Iacopini, 37 anni, è entusiasta del suo ruolo in "scomparsi" , la serie di Canale 5 dove è Sandro Riva, il poliziotto che affianca l'investigatore Elio(...IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 - RIASSUNTO -SCOMPARSI Italia 1 18:22 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 19:30 - C. S. I. - SCENA DEL CRIMINE - UN ...La terza puntata di Masantonio va in onda venerdì 9 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity ...«Su questo set mi sono divertito tanto. Per me, che sono incostante e volubile, interpretare un personaggio così diverso, affidabile, preciso è stato quasi surreale». Davide Iacopini, 37 anni, è entus ...