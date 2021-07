Masantonio – Sezione scomparsi: la nuova fiction di Canale 5 propone la terza puntata venerdì 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’esordio positivo su Canale5 di venerdì 25 giugno, la nuova fiction dell’ammiraglia di casa Mediaset continua la sua trasmissione con il terzo appuntamento. Masantonio – Sezione scomparsi torna venerdì 9 luglio 2021, dopo lo scorso appuntamento domenicale per la concomitanza con la partira della Nazione di Calcio del passato venerdì, con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista e Claudia Pandolfi nei panni di una sua cara amica. Tutto sulla trama della terza ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’esordio positivo su5 di25 giugno, ladell’ammiraglia di casa Mediaset continua la sua trasmissione con il terzo appuntamento.torna2021, dopo lo scorso appuntamento domenicale per la concomitanza con la partira della Nazione di Calcio del passato, con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista e Claudia Pandolfi nei panni di una sua cara amica. Tutto sulla trama della...

Advertising

QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 nuovo appuntamento con la serie con Alessandro Preziosi #Masantonio - Sezione Scomparsi - fictionmediaset : RT @MediasetPlay: Siete pronti? Vi aspettiamo oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, con #Masantonio - Sezi… - MediasetPlay : Siete pronti? Vi aspettiamo oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, con #Masantonio… - TvCircle1 : Le anticipazioni della terza puntata in Prima Assoluta di #Masantonio - Sezione Scomparsi. Con #AlessandroPreziosi - SpettacolandoTv : #Masantonio – Sezione Scomparsi | questa sera la terza puntata su Canale 5 -