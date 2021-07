(Di venerdì 9 luglio 2021)ex modella edel difensore della Nazionaleladel marito,lontano da oltre 30 giorni per via dell’impegno calcistico con gli Europei. La sua assenza inizia a farsi sentire,dal punto di vista fisico enon lo nasconde, anzi lo sottolinea con una punta di ironia sfogandosi con i suoi followers su Instagram: “Giorno 30 e rotti.ladel pane”, scherza. ...

Advertising

andreastoolbox : Martina Maccari moglie di Leonardo Bonucci sente la sua mancanza: Ormai è erotica anche la mollica… - glooit : Martina Maccari moglie di Leonardo Bonucci sente la sua mancanza: “Ormai è erotica anche la mollica” leggi su Gloo… - sabryeffe : Che bella l'intervista di Martina Maccari a Pierluca -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Maccari

Corriere dell'Umbria

Ex modella e social influencer, è la moglie di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, e la mamma di Lorenzo, Matteo e Matilda: i due si sono sposati nel 2011. Seguitissima su Instagram. - -ARTICOLO - Italia - Spagna, momento esilarante post partita: Leonardo Bonucci scambiato per un invasore ARTICOLO - Leonardo Bonucci eanniversario di matrimonio: la dedica di lei ...La moglie Leonardo Bonucci è sempre molto sincera e ogni tanto sui social esterna le sue emozioni. Oggi, tramite una Instagram Stories, ha rivelato che sente la mancanza del ...La compagna del difensore della Nazionale ha espresso tramite Instagram la tristezza per la lontananza dal suo partner: "Giorno 30 e rotti" ...