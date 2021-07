Madonna lancia un messaggio a Britney Spears: “Veniamo a tirarti fuori di prigione” (Di venerdì 9 luglio 2021) Madonna ha finalmente rotto il silenzio dicendo la sua sul movimento Free Britney e su quanto sta accadendo a Britney Spears in queste settimane. La popstar – come hanno già fatto molte altre sue colleghe – si è schierata pubblicamente dalla parte della Spears lanciandole un messaggio via Instagram. “Ridate indietro a questa donna la vita!” – ha sbottato Madonna su Instagram – “La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 luglio 2021)ha finalmente rotto il silenzio dicendo la sua sul movimento Freee su quanto sta accadendo ain queste settimane. La popstar – come hanno già fatto molte altre sue colleghe – si è schierata pubblicamente dalla parte dellandole unvia Instagram. “Ridate indietro a questa donna la vita!” – ha sbottatosu Instagram – “La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani!, ...

Advertising

accioclownery : Madonna mia scopami, fammi cose brutte, infilami dentro la tua lancia avvelenata?????? btw dovevi uccidere quel cesso… - scvzzata : ma vogliamo ricordare di derek che lancia un bicchiere ad isaac? madonna non so se volevo piangere o urlare - dar_riee : #Salvini si lancia nel volo dell’angelo in #Basilicata. Pensava di incontrare la Madonna all’arrivo. - blackjdragon_ : C'è gente più fastidiosa di chi lancia le frecciatine sui social con le frasi cagazzo madonna 4 storie saranno tutti così - perfectxxnowx : MADONNA ETTORE SE INCONTRO TE LA FICCO SU PER IL CULO LA LANCIA PEZZO DI MERDA -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna lancia Amanda Lear attacca Madonna: "Si ridicolizza, ma l'avete vista?" ...donna di 60 anni non può fare pop e della buona dance? Nelle sue performance e nei video Madonna è ... Non è la prima volta che Amanda lancia shade alla collega. Sempre in altre interviste rilasciate ad ...

Chi è Alessandro Basciano: età e bio del tentatore di Temptation Island E' impossibile enumerarli tutti: ha il simbolo della Madonna sulla parte bassa dell'addome; l'... il giovane sin da giovanissimo, circa ventenne, si lancia nel mondo del lavoro, coltivando una delle ...

Preghiera di oggi 8 luglio alla Madonna della Rocca di Cento La Luce di Maria Raffaella Carrà e Madonna, l’omaggio inaspettato sul palco Parliamo del Tuca tuca, la canzone con tanto di coreografia che tanto fece scalpore in Italia negli anni ’70. Raffaella Carrà e l’omaggio da Madonna che nessuno si sarebbe aspettato: il gesto durante ...

Raffaella Carrà e quel ballo supersexy senza censura in Spagna che in Italia nessuno vide. Guarda Raffaella Carrà così sexy come nessuno l'aveva mai vista in Italia: è il 1978 e la tv spagnola la lancia senza censura nella versione iberica di Fantastico con "Hay ...

...donna di 60 anni non può fare pop e della buona dance? Nelle sue performance e nei videoè ... Non è la prima volta che Amandashade alla collega. Sempre in altre interviste rilasciate ad ...E' impossibile enumerarli tutti: ha il simbolo dellasulla parte bassa dell'addome; l'... il giovane sin da giovanissimo, circa ventenne, sinel mondo del lavoro, coltivando una delle ...Parliamo del Tuca tuca, la canzone con tanto di coreografia che tanto fece scalpore in Italia negli anni ’70. Raffaella Carrà e l’omaggio da Madonna che nessuno si sarebbe aspettato: il gesto durante ...Raffaella Carrà così sexy come nessuno l'aveva mai vista in Italia: è il 1978 e la tv spagnola la lancia senza censura nella versione iberica di Fantastico con "Hay ...