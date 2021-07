M5s-Draghi | Sganga | “Movimento valuti permanenza Politica deve tutelare i più deboli”

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Lo smantellamento della riforma sulla prescrizione, voluta dall’allora ministro Bonafede e da tutti noi, dovrebbe indurci a valutare ladel5 Stelle nel Governo”. Ad affermarlo la capogruppo M5S in Sala Rossa e aspirante candidata sindaca Valentina.“Si è responsabili verso il Paese – scrive su Facebook – anche smettendola di tollerare l’intollerabile. È un momento difficile, lo sappiamo, ma solo l’unità del M5S può essere la risposta a questa situazione. Divisi siamo più, divisi è più debole l’Italia, divisi è più debole Torino. Alziamo la testa – sollecita – e ...

... 'Credo che nessuno debba permettersi di dichiarare che si vuole fare un attacco al governo... I principi costituzionali sono fondamentali , ilvecchio e nuovo dovrà rispettarli'. E con quel '...... scrive su Facebook puntando poi il dito contro i suoi: "Ilè stato drammaticamente uguale alle ... Il leader 'in pectore' dei 5S chiarisce: "Si cerca sempre la contrapposizione 'Conte contro'.Nasce la Rai di Mario Draghi. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, d'intesa con il presidente del Consiglio, ...Mario Draghi ignora le sirene della politica politicante. O, quanto meno, prova a non farsi irretire troppo da esse. Sulla nomina dei nuovi vertici Rai – banco di prova rivelatore e decisivo per ogni ...