Love is in the Air puntate turche, Kiraz ha scoperto che Serkan Bolat è suo padre: come avrà reagito? (Di venerdì 9 luglio 2021) Mercoledì scorso, sui canali turchi, è andata in onda una nuova puntata di Love is in the Air. Le immagini pubblicate su Instagram non lasciano nessun dubbio sulla possibilità di rivedere, finalmente, la coppia formata da Eda e Serkan, unita. Ovviamente, prima che ciò accada, la paesaggista e il bell’architetto dovranno affrontare non poche prove … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 luglio 2021) Mercoledì scorso, sui canali turchi, è andata in onda una nuova puntata diis in the Air. Le immagini pubblicate su Instagram non lasciano nessun dubbio sulla possibilità di rivedere, finalmente, la coppia formata da Eda e, unita. Ovviamente, prima che ciò accada, la paesaggista e il bell’architetto dovranno affrontare non poche prove … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

julesvandemberg : Love is in the air Piangendo per Serkan che le ha chiesto superficialmente se resterebbe con lui. - fashionsoaptv : Ecco le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di lunedì 12 luglio 2021. La storia tra Eda e Serkan sar… - antonellab75 : @Mariagenn59 E non quella bellissima frase gli auguravo di trovare la giusta via se nel continuare a lavorare in it… - fashionsoaptv : Abbiamo pubblicato la programmazione di Love is in the air per la settimana dal 12 al 16 luglio 2021. Vivremo dei m… - leox_cos : Da oggi divento un gorou stan account Non potete capire he deserves all the love -