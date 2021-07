Love is in the air, anticipazioni: tensioni tra Serkan e Ferit (Di venerdì 9 luglio 2021) La notizia del matrimonio tra Selin e Ferit ha messo i protagonisti in crisi tanto che Eda ha comunicato a Selin che presto si sposerà con Serkan. Anche il gossip su queste seconde nozze girerà di bocca in bocca. Lo scopo sarà quello di portare Selin a rinunciare al matrimonio con Ferit. Serkan però non prende bene la scelta di Eda che ha annunciato tutto senza nemmeno confrontarsi con lui. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Love is in the air per lunedì 12 Luglio 2021. La scoperta di Serkan sull’annuncio di Eda potrebbe portare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021) La notizia del matrimonio tra Selin eha messo i protagonisti in crisi tanto che Eda ha comunicato a Selin che presto si sposerà con. Anche il gossip su queste seconde nozze girerà di bocca in bocca. Lo scopo sarà quello di portare Selin a rinunciare al matrimonio conperò non prende bene la scelta di Eda che ha annunciato tutto senza nemmeno confrontarsi con lui. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledella puntata diis in the air per lunedì 12 Luglio 2021. La scoperta disull’annuncio di Eda potrebbe portare ...

