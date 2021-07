L’ondata di calore nordamericana sta colpendo anche gli Stati Uniti (Di venerdì 9 luglio 2021) (Foto: Pixabay)L’ondata di calore che ha investito il Canada, provocando circa 500 morti e innescando centinaia di incendi, ha colpito anche gli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle altre 200 vittime in Oregon e nello Stato di Washington. Particolarmente impressionante è il dato di Washington, dove i 78 decessi della scorsa settimana rappresentano il doppio delle morti totali avvenute in primavera ed estate tra il 2015 e il 2020. Tra metà giugno e la fine di agosto del 2020, ci sono state 7 morti legate al caldo nello stato di Washington, mentre tra il 2015 e il 2020 il totale è stato di 39 decessi. ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) (Foto: Pixabay)diche ha investito il Canada, provocando circa 500 morti e innescando centinaia di incendi, ha colpitogli, lasciandosi alle spalle altre 200 vittime in Oregon e nello Stato di Washington. Particolarmente impressionante è il dato di Washington, dove i 78 decessi della scorsa settimana rappresentano il doppio delle morti totali avvenute in primavera ed estate tra il 2015 e il 2020. Tra metà giugno e la fine di agosto del 2020, ci sono state 7 morti legate al caldo nello stato di Washington, mentre tra il 2015 e il 2020 il totale è stato di 39 decessi. ...

Advertising

violastefanello : RT @FerdinandoC: L'impatto sulla vita marina dell'ondata di calore in Canada: i molluschi si sono letteralmente cotti sulla riva e nelle ac… - endriuco : RT @FerdinandoC: L'impatto sulla vita marina dell'ondata di calore in Canada: i molluschi si sono letteralmente cotti sulla riva e nelle ac… - FrancesDiBi : RT @FerdinandoC: L'impatto sulla vita marina dell'ondata di calore in Canada: i molluschi si sono letteralmente cotti sulla riva e nelle ac… - arcticminnie : RT @FerdinandoC: L'impatto sulla vita marina dell'ondata di calore in Canada: i molluschi si sono letteralmente cotti sulla riva e nelle ac… - Alessan94553125 : RT @FerdinandoC: L'impatto sulla vita marina dell'ondata di calore in Canada: i molluschi si sono letteralmente cotti sulla riva e nelle ac… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ondata calore L ondata di calore che ha colpito il Canada è arrivata anche in Europa Wired Italia