“Lo portiamo in tribunale”. Furia Mediaset contro il conduttore. Ora sono guai (Di venerdì 9 luglio 2021) Grana in arrivo per il conduttore. Mediaset è letteralmente furibonda ed è pronta a portare in tribunale il giornalista dopo tutto quello che sta succedendo in queste ore. Per il ‘Biscione’ momento non proprio straordinario, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Già c’erano state polemiche anche su Maurizio Pistocchi in passato, con quest’ultimo che non ha ottenuto il rinnovo del contratto ed è libero dallo scorso 30 giugno. Ora questa nuova situazione spiacevole che avrà fatto imbestialire Pier Silvio Berlusconi. Pistocchi aveva detto tempo fa: “Il 30 giugno, dopo 35 anni, finirà la mia storia lavorativa in Mediaset e dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Grana in arrivo per ilè letteralmente furibonda ed è pronta a portare inil giornalista dopo tutto quello che sta succedendo in queste ore. Per il ‘Biscione’ momento non proprio straordinario, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Già c’erano state polemiche anche su Maurizio Pistocchi in passato, con quest’ultimo che non ha ottenuto il rinnovo del contratto ed è libero dallo scorso 30 giugno. Ora questa nuova situazione spiacevole che avrà fatto imbestialire Pier Silvio Berlusconi. Pistocchi aveva detto tempo fa: “Il 30 giugno, dopo 35 anni, finirà la mia storia lavorativa ine dal ...

Advertising

xenonian1 : RT @Fabiotwittwitt: @FabioFranchi1 Portiamo Bassetti in tribunale con l'avv Sandri. Qui le modalità di adesione: - rainiero43 : RT @Fabiotwittwitt: @FabioFranchi1 Portiamo Bassetti in tribunale con l'avv Sandri. Qui le modalità di adesione: - MgraziaT : RT @Sarita_Libre: E perché MAI possiamo averne accesso nelle cause che portiamo in tribunale? #NienteAccordiConLaLibia - fuser868 : @tullio_1899 Falliti, zi. Appena riapre il tribunale portiamo i libri. Alle parole preferisco i fatti, che voi a pa… - mariasole813 : RT @Sarita_Libre: E perché MAI possiamo averne accesso nelle cause che portiamo in tribunale? #NienteAccordiConLaLibia -