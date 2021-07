Livorno, la società è stata messa in liquidazione: il comunicato (Di venerdì 9 luglio 2021) Attraverso un comunicato, il Livorno ha annunciato che il club è in liquidazione. “Preso atto che non vi è stato l’azzeramento delle perdite con versamento in conto capitale, l’assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società. E’ stato nominando liquidatore il responsabile amministrazione, finanza e controllo Pier Paolo Gherlone” si legge nella nota. Gherlone ha spiegato di essere alla ricerca di qualcuno a cui cedere titolo sportivo e diritto all’affiliazione. In alternativa, si procederebbe alla revoca della liquidazione nel caso venisse garantita ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Attraverso un, ilha annunciato che il club è in. “Preso atto che non vi è stato l’azzeramento delle perdite con versamento in conto capitale, l’assemblea dei soci ha deliberato laindella. E’ stato nominando liquidatore il responsabile amministrazione, finanza e controllo Pier Paolo Gherlone” si legge nella nota. Gherlone ha spiegato di essere alla ricerca di qualcuno a cui cedere titolo sportivo e diritto all’affiliazione. In alternativa, si procederebbe alla revoca dellanel caso venisse garantita ...

