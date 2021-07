LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: tre in fuga, 2’45” il loro vantaggio sul gruppo (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.44 Colbrelli vince la volata per il quarto posto al traguardo volante. Cavendish non ha fatto lo sprint. 14.40 Mancano 116 chilometri al traguardo 14.35 Il vantaggio dei tre al comando è sceso a 2’45” 14.32 L’UCI ha comunicato che, oggi, la neutralizzazione sarà ai -4,5 e non ai -3. 14.29 Cavendish, oggi, potrebbe eguagliare il record di 34 successi alla Grande Boucle di Eddy Merckx. 14.23 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.44 Colbrelli vince la volata per il quarto posto al traguardo volante. Cavendish non ha fatto lo sprint. 14.40 Mancano 116 chilometri al traguardo 14.35 Ildei tre al comando è sceso a” 14.32 L’UCI ha comunicato che,, la neutralizzazione sarà ai -4,5 e non ai -3. 14.29 Cavendish,, potrebbe eguagliare il record di 34 successi alla Grande Boucle di Eddy Merckx. 14.23 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer ...

