LIVE Tour de France | tappa di oggi in DIRETTA | tre all’attacco | il gruppo gestisce

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.16 Il plotone si è completamente rialzato, ora salirà costantemente il vantaggio dei fuggitivi. 13.13 180 chilometri all’arrivo. 13.11 3? di margine per gli attaccanti. 13.08 Prosegue il tentativo di Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) e Pierre La(TotalEnergies). 13.05 Ora però ilsi è nuovamente fermato. 13.03 Diminuisce il vantaggio dei tre, scende sotto i 2?. 13.01 185 chilometri all’arrivo. 12.59 Scattano in tanti, sempre la Deceuninck Quick-Step a ...