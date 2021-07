LIVE – Djokovic-Shapovalov 6-6, semifinale Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 9 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale dello scontro tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, valevole per la semifinale di Wimbledon 2021. Il serbo è a caccia del terzo Slam stagionale e, complici alcune eliminazioni illustri, è sempre più favorito per la conquista del titolo. Sarà il canadese Shapovalov a provare a mettergli i bastoni tra le ruote. Per il canadese si tratta della prima semifinale in carriera a LIVEllo slam. I favori del pronostico, ovviamente, saranno dalla parte del numero uno al mondo, avanti 6-0 nei ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Ile latestuale dello scontro tra Novake Denis, valevole per ladi. Il serbo è a caccia del terzo Slam stagionale e, complici alcune eliminazioni illustri, è sempre più favorito per la conquista del titolo. Sarà il canadesea provare a mettergli i bastoni tra le ruote. Per il canadese si tratta della primain carriera allo slam. I favori del pronostico, ovviamente, saranno dalla parte del numero uno al mondo, avanti 6-0 nei ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Djokovic-Shapovalov 4-5 Wimbledon 2021 in DIRETTA: il canadese al servizio per il set - #Djokovic-Shapovalov… - _yayus : RT @SkySport: Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale ? #DjokovicShapovalov Su Sky Sport Uno, Sky Sport Ten… - andreastoolbox : Wimbledon, Djokovic Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale | Sky Sport - NaniChampion : RT @SkySport: Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale ? #DjokovicShapovalov Su Sky Sport Uno, Sky Sport Ten… - MarcoFinizio74 : Berrettini batte Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 e vola in finale a Wimbledon contro uno tra Djokovic e Shapovalov… -