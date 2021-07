LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: vai Italia! Attesa per Tortu, Jacobs e Tamberi! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta tappa Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Diamond League 2021, che andrà in scena dalle ore 19:00 allo stadio Louis di Montecarlo. Le Olimpiadi di Tokyo sono ormai alle porte, l’ansia e l’adrenalina crescono giorno dopo giorno e questa sera, nello splendido scenario del Principato, alcuni tra i maggiori interpreti dell’Atletica mondiale avranno l’occasione di testare la propria condizione a ormai due settimane dal grande evento. La nostra nazionale ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sesta tappa Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta tappa della2021, che andrà in scena dalle ore 19:00 allo stadio Louis di. Le Olimpiadi di Tokyo sono ormai alle porte, l’ansia e l’adrenalina crescono giorno dopo giorno e questa sera, nello splendido scenario del Principato, alcuni tra i maggiori interpreti dell’mondiale avranno l’occasione di testare la propria condizione a ormai due settimane dal grande evento. La nostra nazionale ...

Advertising

TeamToscana : RT @SOItalia: ?? #Buongiorno ?? Continuano le giornate gara agli Smart Games 2.1. Stamattina Atletica ? tra un'ora, in diretta live su Fac… - calalaruta : RT @SOItalia: ?? #Buongiorno ?? Continuano le giornate gara agli Smart Games 2.1. Stamattina Atletica ? tra un'ora, in diretta live su Fac… - SOItalia : ?? #Buongiorno ?? Continuano le giornate gara agli Smart Games 2.1. Stamattina Atletica ? tra un'ora, in diretta l… - ubaldinic : Segui oggi live streaming presentazione Acea Run Rome The Marathon con la Sindaca Virginia Raggi #maratona #correre… - calalaruta : RT @SOItalia: ?? Da oggi si parte!!! Tra un'ora esatta iniziano le gare in streaming degli Smart Games 2.1! Apriamo con l' Atletica. Stay tu… -