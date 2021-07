LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: Jacobs fantastico terzo in 9.99, Tamberi si ferma a 2.21m! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta tappa 21:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:55 Finisce con il salto in lungo maschile la sesta tappa della Diamond League 2021, appuntamento con l’Atletica alle Olimpiadi di Tokyo! 21:53 Nullo anche per Gayle, vince Tentoglou. 21:52 Nullo di Montler, peccato perchè se fosse stato valido sarebbe stato veramente un gran salto. 21:50 Tentoglou stampa un ottimo 8.24, vediamo come risponderanno gli altri. 21:48 E’ il momento dei tre salti decisivi ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sesta tappa 21:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:55 Finisce con il salto in lungo maschile la sesta tappa della2021, appuntamento con l’alle Olimpiadi di Tokyo! 21:53 Nullo anche per Gayle, vince Tentoglou. 21:52 Nullo di Montler, peccato perchè se fosse stato valido sarebbe stato veramente un gran salto. 21:50 Tentoglou stampa un ottimo 8.24, vediamo come risponderanno gli altri. 21:48 E’ il momento dei tre salti decisivi ...

Advertising

sportli26181512 : Diamond League, a Montecarlo Jacobs 3° nei 100 metri: L'urlo di Jacobs: grande prova del velocista azzurro nel sest… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Montecarlo in DIRETTA: Derkach si ferma a 13.81m Bruni eliminata c’è attesa per Tortu… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Montecarlo in DIRETTA: Derkach parte con 13.46m attesa per Tortu Jacobs e Tamberi! -… - UgoBaroni : RT @SkySport: Diamond League, sei Azzurri protagonisti al meeting di Montecarlo ? LIVE stasera dalle 20 su Sky Sport Arena #SkySport #Atlet… - SkySport : Diamond League, sei Azzurri protagonisti al meeting di Montecarlo ? LIVE stasera dalle 20 su Sky Sport Arena… -