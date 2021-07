LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: Derkach sale a 13.81m, attesa per Tortu, Jacobs e Tamberi! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta tappa 19:29 Tra pochi attimi prenderà il via anche il lancio del giavellotto femminile, queste le partecipanti: Victoria Hudson (AUT), Nikola Ogrodnikova (CZE), Elizabeth Gleadle (CAN), Tatsiana Khaladovich (BLR), Barboba Spotakovà (CZE), Christin Hussong (GER) e Maria Andrejczyk (POL). 19:28 Si migliora Mamona: 14.57m, seconda posizione provvisoria e nuovo SB. 19:26 Salto nullo anche per Salminen. 19:25 Peleteiro non migliora la sua misura, 14.40m per lei. 19:23 Kimberly Williams si inserisce in terza posizione con 14.50m. 19:22 Cresce Dariya Derkash, che trova una discreta misura: 13.81m. Non ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sesta tappa 19:29 Tra pochi attimi prenderà il via anche il lancio del giavellotto femminile, queste le partecipanti: Victoria Hudson (AUT), Nikola Ogrodnikova (CZE), Elizabeth Gleadle (CAN), Tatsiana Khaladovich (BLR), Barboba Spotakovà (CZE), Christin Hussong (GER) e Maria Andrejczyk (POL). 19:28 Si migliora Mamona: 14.57m, seconda posizione provvisoria e nuovo SB. 19:26 Salto nullo anche per Salminen. 19:25 Peleteiro non migliora la sua misura, 14.40m per lei. 19:23 Kimberly Williams si inserisce in terza posizione con 14.50m. 19:22 Cresce Dariya Derkash, che trova una discreta misura: 13.81m. Non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Montecarlo in DIRETTA: Derkach parte con 13.46m attesa per Tortu Jacobs e Tamberi! -… - UgoBaroni : RT @SkySport: Diamond League, sei Azzurri protagonisti al meeting di Montecarlo ? LIVE stasera dalle 20 su Sky Sport Arena #SkySport #Atlet… - SkySport : Diamond League, sei Azzurri protagonisti al meeting di Montecarlo ? LIVE stasera dalle 20 su Sky Sport Arena… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Montecarlo in DIRETTA: vai Italia! Attesa per Tortu Jacobs e Tamberi! - #Atletica… - TeamToscana : RT @SOItalia: ?? #Buongiorno ?? Continuano le giornate gara agli Smart Games 2.1. Stamattina Atletica ? tra un'ora, in diretta live su Fac… -