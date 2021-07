L’Italia non è un paese del terzo mondo, ma gli stipendi si, sono da terzo mondo (Di venerdì 9 luglio 2021) “” scrive una infermiera di ICU in Germania che, con un anno di esperienza, guadagna 2844 euro. Non è perché “la vita costa di più in Germani”, spiega, ma perché “viene riconosciuta la professione e le responsabilità”. A triste confronto, c’è la busta paga di un infermiere italiano, con un contratto AIOP RSA “che è ad un passo dalla schiavitù” e “un rinnovo contrattuale che viene rimandato da più di 12 anni, con un monte ore irraggiungibile e turni di 17 ore per mancanza di personale” che guadagna 1373 euro. sono queste le testimonianze che arrivano a Nurse Times e che rappresentano la triste situazione in cui erano i professionisti della sanità in Italia. “Questo è uno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) “” scrive una infermiera di ICU in Germania che, con un anno di esperienza, guadagna 2844 euro. Non è perché “la vita costa di più in Germani”, spiega, ma perché “viene riconosciuta la professione e le responsabilità”. A triste confronto, c’è la busta paga di un infermiere italiano, con un contratto AIOP RSA “che è ad un passo dalla schiavitù” e “un rinnovo contrattuale che viene rimandato da più di 12 anni, con un monte ore irraggiungibile e turni di 17 ore per mancanza di personale” che guadagna 1373 euro.queste le testimonianze che arrivano a Nurse Times e che rappresentano la triste situazione in cui erano i professionisti della sanità in Italia. “Questo è uno ...

Advertising

stanzaselvaggia : Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo r… - itinagli : Il PE ha approvato a larga maggioranza una relazione sulla riforma del Patto di Stabilità, affinché la riduzione de… - FBiasin : #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in… - stefanomischia : @DjokerNole non devi dimostrare più nulla a nessuno. Conosci ed ami l’#Italia. Domenica, cerca di volerci ancora bene. ???? - nuzzolo51 : RT @rotre54: La Lavandaia urla , il Troglodita sputa, Forza Italia non pervenuta : ma il vero stratega della Destra è altrove e campa di… -