Advertising

emilio05714955 : RT @claudio_2022: Liquido antigelo al posto dell'acqua all'anziano che assisteva a Sant'Antonino di Susa: chiesti dieci anni per la badante… - ivic49824555 : RT @claudio_2022: Liquido antigelo al posto dell'acqua all'anziano che assisteva a Sant'Antonino di Susa: chiesti dieci anni per la badante… - claudio_2022 : Liquido antigelo al posto dell'acqua all'anziano che assisteva a Sant'Antonino di Susa: chiesti dieci anni per la b… - zazoomblog : Il camion perde liquido antigelo: tre motociclisti a terra ed unauto finisce fuori strada - #camion #perde… - htmole : @Vivi36202024 @iosononicol Seriamente: cos'hai nella scatola cranica? Liquido antigelo? Trielina? Guano di scimmia?… -

Ultime Notizie dalla rete : Liquido antigelo

... oggi 47enne, accusata di avere tentato di avvelenare il suo assistito, all'epoca 88enne, facendogli bere del. I fatti avvennero a Sant'Antonino di Susa nel giugno 2019 e vennero ...FANO - Un'automobile fuori strada. Tre i motociclisti a terra, uno dei quali è stato trasportato al pronto soccorso . E tutto in una manciata di secondi, ieri mattina intorno alle 11 tra via Mattei e ...FANO - Un’automobile fuori strada. Tre i motociclisti a terra, uno dei quali è stato trasportato al pronto soccorso. E tutto in una manciata di secondi, ieri mattina intorno alle 11 ...Già condannata a due anni di reclusione per circonvenzione di incapace lo scorso febbraio, la donna avrebbe raggirato l'anziano per farsi intestare la nuda proprietà dell'appartamento in cui viveva co ...