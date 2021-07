Lino Banfi: Commedie sexy erano film sporchi? Ma se facevamo 4 docce al giorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Lino Banfi: «Recitai con Keaton, ma stava sempre zitto. Le Commedie sexy? Che risate con la Guida» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 12, di Giovanni Bogani. «Sono tanti ottantacinque. Sono lunghi anche da pronunciare: ot-tanta-cinque. Ma come si fa? L’ho già detto altre volte, sono arrivato quasi al novantesimo. Poi, se avrò fortuna, farò i supplementari e magari anche i rigori. Ho vissuto tanto, ma se dovesse finire adesso mi dispiacerebbe, perché non ho fatto in tempo a fare tante cose». Oggi è il compleanno di Lino Banfi, anche se l’anagrafe segna un’altra data di nascita, l’11 luglio ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 luglio 2021): «Recitai con Keaton, ma stava sempre zitto. Le? Che risate con la Guida» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 12, di Giovanni Bogani. «Sono tanti ottantacinque. Sono lunghi anche da pronunciare: ot-tanta-cinque. Ma come si fa? L’ho già detto altre volte, sono arrivato quasi al novantesimo. Poi, se avrò fortuna, farò i supplementari e magari anche i rigori. Ho vissuto tanto, ma se dovesse finire adesso mi dispiacerebbe, perché non ho fatto in tempo a fare tante cose». Oggi è il compleanno di, anche se l’anagrafe segna un’altra data di nascita, l’11 luglio ...

SweetSofia113 : RT @Jessthesohodoll: A Immobile ha chiamato Lino Banfi, ma non siamo qui a flexare - heart_kandrakar : RT @YoungLimoncino: Cosa ce ne facciamo della telefonata di Tom Cruise quando abbiamo il 'porca puttena' di Lino Banfi e il diario di bordo… - cashtonhabit : RT @darveyfeels_: PIANGENDO PER IL CAST DI UN MEDICO IN FAMIGLIA AL COMPLEANNO DI LINO BANFI ?? - AlexSanna38 : Spaghetti a mezzanotte, un classico imperdibile... #banfi #Cine34 #lino #linobanfi - melizzi_giulia : RT @darveyfeels_: PIANGENDO PER IL CAST DI UN MEDICO IN FAMIGLIA AL COMPLEANNO DI LINO BANFI ?? -