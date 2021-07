“Licenziato con una telefonata”. Terremoto in tv, la delusione del conduttore: “Dopo 9 anni…” (Di venerdì 9 luglio 2021) L’estate 2021 oramai è diventata la stagione degli abbandoni televisivi. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, quello di Giorgia Rossi e anche il dubbioso arrivederci di Maurizio Pistocchi a Mediaset, anche un famoso volto di Sky dovrà voltare pagina professionale. Peccato che in questo caso non si tratti di un scelta voluta, stiamo parlando del telecronista Daniele Adani, per tutti Lele Adani. Pensare che nel 2014 aveva rifiutato di diventare vice di Roberto Mancini sulla panchina dell’Inter proprio per continuare a lavorare come opinionista per Sky. Per Daniele Adani è stato un fulmine a ciel sereno e ovviamente non ha preso bene l’inaspettata comunicazione, visto il suo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 9 luglio 2021) L’estate 2021 oramai è diventata la stagione degli abbandoni televisivi.l’addio di Alessia Marcuzzi, quello di Giorgia Rossi e anche il dubbioso arrivederci di Maurizio Pistocchi a Mediaset, anche un famoso volto di Sky dovrà voltare pagina professionale. Peccato che in questo caso non si tratti di un scelta voluta, stiamo parlando del telecronista Daniele Adani, per tutti Lele Adani. Pensare che nel 2014 aveva rifiutato di diventare vice di Roberto Mancini sulla panchina dell’Inter proprio per continuare a lavorare come opinionista per Sky. Per Daniele Adani è stato un fulmine a ciel sereno e ovviamente non ha preso bene l’inaspettata comunicazione, visto il suo ...

