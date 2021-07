Licenziamenti Gkn: Giani chiede intervento governo. Sindaci staffetta davanti alla fabbrica (Di venerdì 9 luglio 2021) Per tenere alta l'attenzione sulla vicenda Gkn, i 41 Sindaci della Città Metropolitana di Firenze saranno a turno da sabato mattina davanti ai cancelli dello stabilimento di Campi Bisenzio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Per tenere alta l'attenzione sulla vicenda Gkn, i 41della Città Metropolitana di Firenze saranno a turno da sabato mattinaai cancelli dello stabilimento di Campi Bisenzio L'articolo proviene da Firenze Post.

