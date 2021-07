“Libero cinema in libera terra”, torna il festival itinerante per accendere i riflettori sulla lotta alle mafie. Don Ciotti: “Cultura sveglia le coscienze” (Di venerdì 9 luglio 2021) Dal 14 luglio al 2 ottobre torna il festival di Libero cinema in libera terra, promosso da Cinemovel Foundation e libera. Un programma itinerante da Nord a Sud dell’Italia con una “formula mista”: analogico e digitale si intrecciano per portare sotto i riflettori la lotta alle mafie e alla corruzione. “Una azione di contrasto ai fenomeni di illegalità declinata nella costruzione di un rinnovato umanesimo fondato sull’affermazione dei diritti universali, umani, sociali e ambientali – si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Dal 14 luglio al 2 ottobreildiin, promosso da Cinemovel Foundation e. Un programmada Nord a Sud dell’Italia con una “formula mista”: analogico e digitale si intrecciano per portare sotto ilae alla corruzione. “Una azione di contrasto ai fenomeni di illegalità declinata nella costruzione di un rinnovato umanesimo fondato sull’affermazione dei diritti universali, umani, sociali e ambientali – si ...

