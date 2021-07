Levi Strauss, risultati migliori del previsto e guidance rivista al rialzo (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Levi Strauss, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registrato ricavi e profitti maggiori delle attese nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 30 maggio. I ricavi sono stati pari a 1,28 miliardi, in aumento del 156% rispetto al secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 e superiori rispetto agli 1,21 miliardi di dollari attesi dal mercato. In particolare, i ricavi negli Stati Uniti e in Cina hanno superato il secondo trimestre dell’anno fiscale 2019. L’utile per azione rettificato è stato di 23 centesimi, contro i 9 centesimi previsti dagli analisti. “Abbiamo notevolmente superato le nostre aspettative su ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) –, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registrato ricavi e profitti maggiori delle attese nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 30 maggio. I ricavi sono stati pari a 1,28 miliardi, in aumento del 156% rispetto al secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 e superiori rispetto agli 1,21 miliardi di dollari attesi dal mercato. In particolare, i ricavi negli Stati Uniti e in Cina hanno superato il secondo trimestre dell’anno fiscale 2019. L’utile per azione rettificato è stato di 23 centesimi, contro i 9 centesimi previsti dagli analisti. “Abbiamo notevolmente superato le nostre aspettative su ...

