L’Esercito italiano verso il multi-dominio Ecco gli scenari del futuro

Le operazioni multi-dominio sono una naturale evoluzione dell'arte della guerra o porteranno a una vera e propria rivoluzione negli affari militari, quel cambio di passo storico e irreversibile che rende obsoleto tutto ciò che lo ha preceduto? Questa è la domanda che, ormai da un paio d'anni, si è imposta nelle riflessioni degli addetti ai lavori a tutti i livelli, dalle singole Forze armate alle "stanze dei bottoni", e al momento mancano ancora risposte certe. Persino gli stessi significati di "operazioni multi-dominio" (Mdo) e "rivoluzione negli affari militari" (Rma) sfuggono a una definizione che sia univoca

