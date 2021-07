Leggenda del rock viola la quarantena per vedere l’Inghilterra: ecco cosa rischia (Di venerdì 9 luglio 2021) Le regole anti-Covid sono uguali per tutti e chiunque le viola va incontro a sanzioni. Anche una Leggenda della musica come Mick Jagger verrà quasi certamente multato, e in maniera molto salata. cosa ha combinato il frontman dei Rolling Stones? Come raccontato dal TgCom24 e dal Messaggero, Jagger avrebbe violato la quarantena per recarsi a Wembley e assistere alla semifinale dell’Europeo tra l’Inghilterra e la Danimarca. LEGGI ANCHE => Inghilterra-Germania: i Tre Leoni battono i tedeschi ma l’attenzione dei tabloid è tutta sul principino Una presenza che ha portato ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Le regole anti-Covid sono uguali per tutti e chiunque leva incontro a sanzioni. Anche unadella musica come Mick Jagger verrà quasi certamente multato, e in maniera molto salata.ha combinato il frontman dei Rolling Stones? Come raccontato dal TgCom24 e dal Messaggero, Jagger avrebbeto laper recarsi a Wembley e assistere alla semifinale dell’Europeo trae la Danimarca. LEGGI ANCHE => Inghilterra-Germania: i Tre Leoni battono i tedeschi ma l’attenzione dei tabloid è tutta sul principino Una presenza che ha portato ...

