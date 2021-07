"L'edizione più ricca della storia". Euro2020, sapete quanto guadagna l'Italia se vince? Cifra da capogiro (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio l'Italia si batterà contro l'Inghilterra per strappare la vittoria agli Europei 2020. In palio però non c'è solo l'orgoglio, perché stando a quanto riferito Simona Caricasulo, docente di Economia aziendale dello sport alla Luiss 'Guido Carli' di Roma in palio ci sarebbe molto di più: "Sono certa - spiega interpellata dal Giorno - che la conquista degli Europei costituirebbe un volano straordinario per la nostra economia e per il sistema Paese. Non a caso, tutte le maggiori ricerche stimano l'impatto delle grandi vittorie calcistiche lo 0,7% del Pil". A conti fatti sulle ipotesi Ue l'incremento Azzurri pari allo 0,7 per del Pil ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio l'si batterà contro l'Inghilterra per strappare la vittoria agli Europei 2020. In palio però non c'è solo l'orgoglio, perché stando ariferito Simona Caricasulo, docente di Economia aziendale dello sport alla Luiss 'Guido Carli' di Roma in palio ci sarebbe molto di più: "Sono certa - spiega interpellata dal Giorno - che la conquista degli Europei costituirebbe un volano straordinario per la nostra economia e per il sistema Paese. Non a caso, tutte le maggiori ricerche stimano l'impatto delle grandi vittorie calcistiche lo 0,7% del Pil". A conti fatti sulle ipotesi Ue l'incremento Azzurri pari allo 0,7 per del Pil ...

